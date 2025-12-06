Calciomercato Lazio | Si guarda in Olanda: torna di moda Gaaei
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Una Lazio da rinforzare e ringiovanire, partendo comunque da quei sette o otto giocatori che Sarri vuole individuare e plasmare per renderli parte del nuovo corso biancoceleste.
La Lazio non è ferma, anche se ferma. Rispetto alle altre è sicuramente partita con il freno a mano tirato, a causa del mercato bloccato. Ma il lavoro di Sarri già inizia a dare i suoi frutti e i risultati ne sono la dimostrazione.
Alcuni acquisti hanno la priorità su altri, molto dipenderà anche da chi andrà via a gennaio e da chi non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno. Uno dei candidati principali a partire è Adam Marusic, oggi fondamentale nello scacchiere di Sarri, ma la trattativa per il rinnovo non promette bene.
Proprio per questo, la Lazio inizia a pianificare il futuro e punta a profili giovani sulla fascia. Come riporta Il Messaggero, la Lazio guarda in Olanda e il nome di Anton Gaaei può tornare di moda.