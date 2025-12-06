Sarri pensa alla Lazio anti-Bologna: torna Provedel tra i pali

Il tecnico deve fare delle scelte dopo la prova contro il Milan. Provedel si riprende la scena, unico dubbio sulla fascia sinistra

RASSEGNA STAMPA - Dal doppio confronto con il Milan al Bologna, l'obiettivo di Sarri è dare continuità a prestazioni e risultati. Oggi, dopo il giorno di riposo concesso ieri alla squadra, la doppia seduta per valutare lo stato generale del gruppo, le fatiche residue della Coppa Italia e le condizioni dei singoli. Solo allora Sarri potrà dare un orientamento definitivo sull’undici che affronterà la squadra di Italiano, una delle più organizzate del campionato.

L'unico cambio certo, secondo il Corriere dello Sport, è il ritorno di Provedel. Contro il Milan aveva lasciato spazio a Mandas, ma il numero uno biancoceleste è intoccabile in campionato. Per il resto, la Lazio anti-Milan dovrebbe essere riconfermata quasi integralmente. Il tecnico è rimasto soddisfatto della risposta caratteriale e tattica della squadra: linee strette, fase difensiva ordinata, aggressione nei tempi giusti e una regia solida con Vecino, ancora candidato alla cabina di comando.

L’unico vero nodo da sciogliere riguarda forse la fascia sinistra. Tavares ha offerto segnali incoraggianti dopo settimane complicate, tornando a servire un assist vincente come non capitava da quasi un anno (23 gennaio in Europa League con la Real Sociedad). Pellegrini al momento resta avanti nelle gerarchie, ma la possibilità di ritrovare un Tavares devastante come nei primi mesi laziali è allettante per il tecnico. Per il resto conferme: Marusic, Gila, Romagnoli, Guendouzi, Basic, Isaksen, Taty e Zaccagni.