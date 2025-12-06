Lazio - Marusic, salta l'accordo per il rinnovo. E a giugno...

Adam Marusic si allontana da Roma. La trattativa per il rinnovo con la Lazio non decolla e il suo contratto è in scadenza a giugno. Due club di A su di lui.

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Per un calciatore che è vicino al rinnovo, ce n'è un altro che si allontana. La storia non è ancora conclusa, ma c'è la possibilità concreta che Adam Marusic lasci la Lazio a giugno.

Il terzino montenegrino è uno dei pupilli di Sarri, uno dei calciatori più affidabili che la Lazio abbia avuto negli ultimi anni: terzino destro, sinistro e anche centrale all'occorrenza, oltre a ruoli più avanzati. Il suo contratto è in scadenza a giugno e, a prescindere dal discorso del blocco del mercato, il suo rinnovo sembrava solo una formalità. Ma non è così.

Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri c'è stato un contatto con il suo manager Jankovic, ma non c'è stato alcun accordo per prolungare il contratto (la richiesta è un biennale con opzione). La Lazio vorrebbe puntare un terzino giovane da far crescere alle spalle dell'affidabile montenegrino, ma la realtà è che a giugno Marusic e la Lazio potrebbero prendere due strade diverse.

Marusic ha 33 anni e dimostra ancora di reggere il ritmo della Serie A. Proprio per questo - come riporta lo stesso quotidiano - il terzino biancoceleste sarebbe da tempo nell’orbita di almeno due top club italiani a zero. Un ribaltone inaspettato.