Lazio, Immobile sarà omaggiato all'Olimpico: tutti i dettagli
RASSEGNA STAMPA - Dopo il ritorno da spettarori di Luis Alberto (a San Siro) e di Milinkovic-Savic, l’Olimpico si prepara ad abbracciare un altro pezzo di storia biancoceleste: Ciro Immobile. Domani l’ex capitano tornerà nello stadio che per otto anni è stato casa sua, stavolta da avversario. Prima del fischio d’inizio della sfida contro il Bologna, alle 18, la Lazio gli tributerà un momento speciale di celebrazione.
Come scrive il Corriere dello Sport, il club ha preparato per lui una maglia commemorativa, omaggio al bomber che ha riscritto i record della storia laziale con 207 gol, diventando il miglior marcatore di sempre del club. Non è escluso che sui maxischermi venga proiettato anche un video emozionale capace di ripercorrere i passaggi più significativi della sua avventura romana, iniziata nell’estate 2016 e conclusa nel 2024 con il trasferimento al Besiktas.
Sarà un pomeriggio carico di memoria e sentimento. In tribuna sarà presente anche la famiglia Mihajlovic, in occasione della sfida tra due squadre che hanno segnato il percorso di Sinisa. E, dopo il minuto di silenzio dedicato giovedì in Coppa Italia, verrà nuovamente ricordato Nicola Pietrangeli, con la presenza dei suoi familiari sugli spalti. Un mix di emozioni che accompagnerà il ritorno di un protagonista indimenticabile della storia recente della Lazio.