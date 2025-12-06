Lazio - Bologna, ADMO nel ricordo di Mihajlovic: il programma

In occasione di Lazio Bologna, nel ricordo di Mihajlovic, ADMO Lazio sarà presente allo Stadio Olimpico con stand informativi

In occasione della partita Lazio - Bologna, in programma il 7 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma, ADMO Lazio - Associazione Donatori Midollo Osseo sarà presente con diversi stand informativi per ricordare e onorare la memoria di Sinisa Mihajlović, figura simbolo di coraggio e testimonianza viva dell’importanza della donazione di midollo osseo. L’iniziativa, promossa da ADMO Lazio in collaborazione con la società sportiva SS Lazio, rappresenta un momento di grande valore sociale: unire sport, memoria e solidarietà per sensibilizzare migliaia di persone sull’importanza del dono che può salvare la vita.

Un gesto semplice che può cambiare il destino di una persona - Presso gli stand ADMO, situati nelle aree dedicate allo Stadio Olimpico, dalle ore 16 alle 21, sarà possibile:

• ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;

• scoprire come avviene l’iscrizione al Registro Italiano dei Donatori di Midollo Osseo (IBMDR);

• effettuare un prelievo salivare per entrare nel Registro come potenziali donatori.

Diventare potenziali donatori è semplice, ma fondamentale. Ogni anno migliaia di pazienti affetti da leucemie, linfomi, mieloma e altre malattie del sangue attendono un trapianto come unica possibilità di cura. Tuttavia, trovare un donatore compatibile è estremamente difficile: solo una persona su 100.000 risulta compatibile con un paziente in attesa. Per questo ampliare il Registro significa aumentare le possibilità di vita per tanti pazienti.

Il ricordo di Sinisa Mihajlović - Sinisa Mihajlović, scomparso nel 2022, ha rappresentato una voce determinante nella diffusione della cultura della donazione del midollo osseo. Dopo aver affrontato la leucemia e aver ricevuto un trapianto di midollo da donatore non familiare nel 2019, Sinisa ha scelto di condividere pubblicamente la sua esperienza, diventando un testimone appassionato e coraggioso dell’importanza di iscriversi al Registro dei Donatori. Il suo appello ha contribuito a far crescere la consapevolezza, incoraggiando soprattutto i giovani a compiere un gesto semplice ma determinante. La sua storia continua oggi a ispirare migliaia di persone e a sostenere la missione di ADMO. Essendo stato giocatore della Lazio prima, e allenatore del Bologna poi, gli incontri tra le due squadre sono diventati occasioni per onorarlo.

Dichiarazione del Presidente di ADMO Lazio - "Essere oggi allo Stadio Olimpico, in occasione di una partita così sentita - ha dichiarato Giulio Corradi, presidente Fondazione ADMO Lazio - e nel ricordo di Sinisa Mihajlović, per noi non è soltanto un momento simbolico: è un invito concreto a compiere un gesto di responsabilità e generosità verso chi sta lottando per la vita. Sinisa ha mostrato a tutta l’Italia quanto la donazione di midollo osseo possa essere determinante, e il suo esempio rimane una guida per tutti noi. Oggi mi rivolgo soprattutto ai giovani tifosi, alla loro energia, al loro entusiasmo e al loro desiderio di fare la differenza. Siete voi la generazione che può davvero cambiare il futuro di tanti pazienti in attesa di un donatore compatibile. Tipizzarsi è un gesto semplice, richiede pochi minuti, ma il suo valore è immenso: potrebbe trasformarsi nella possibilità concreta di salvare una vita. Invito tutti i ragazzi e le ragazze presenti allo stadio a venire ai nostri stand, informarsi, porre domande e scoprire come si diventa potenziali donatori. Essere tifosi significa passione, appartenenza e cuore: gli stessi valori che animano ADMO ogni giorno".

Chi può diventare donatore - Per iscriversi come potenziale donatore di midollo osseo o cellule staminali emopoietiche è necessario:

• avere tra i 18 e i 36 anni non compiuti

• pesare più di 50 kg

• essere in buono stato di salute

È possibile tipizzarsi tramite un piccolo prelievo di sangue negli ospedali accreditati oppure, come in occasione del 7 dicembre presso lo Stadio Olimpico, tramite prelievo salivare direttamente negli eventi organizzati da ADMO Lazio.

La missione di ADMO - Fondata nel 1990, ADMO opera su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e aumentare il numero di donatori tipizzati, affinché sempre più pazienti possano trovare un donatore compatibile. Una missione che si fonda sui valori del dono, della solidarietà e della responsabilità civile, e che vive grazie all’impegno di volontari, medici, donatori e cittadini.