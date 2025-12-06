Formula 1 | Paddock sotto shock: Vanzini ha un tumore al pancreas
06.12.2025 10:24 di Giovanni Parterioli
Il mondo della Formula 1 è sotto shock. Carlo Vanzini, popolare telecronista di Sky per la F1, ha annunciato di avere una grave malattia. La sua lunga intervista è un racconto di forza, determinazione e anche paura. Il mondo della F1 si stringe attorno alla sua voce sui social e non solo. L'ultimo weekend di Abu Dhabi diventa così anche un racconto fortemente umano.