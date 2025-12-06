Lazio, si svuota l'infermeria: Sarri può finalmente scegliere

Dopo mesi complicati e con una rosa decimata, ad essere ai box sono solo Cataldi (che dovrebbe rientrare la prossima settimana) e Rovella

RASSEGNA STAMPA - La Lazio comincia finalmente a svuotare l’infermeria. Dopo settimane di emergenza, Maurizio Sarri sta recuperando diversi giocatori e potrà contare su una rosa più ampia almeno fino alla gara del 13 dicembre contro il Parma. L’inizio della Coppa d’Africa, poi, farà perdere Dia e Dele-Bashiru, ma il tecnico dovrebbe riavere a disposizione Cataldi, come riporta il Corriere della Sera.

La situazione, rispetto a qualche settimana fa, è nettamente migliorata. Tavares, fermo per quasi un mese a causa di un problema muscolare, è tornato in campo nelle due gare con il Milan servendo un assist decisivo per il colpo di testa di Zaccagni pochi giorni fa.

Buone notizie anche dal reparto offensivo. Castellanos è tornato titolare in Coppa Italia dopo due mesi: non è un bomber puro, ma con lui in campo la Lazio migliora sensibilmente nella produzione offensiva grazie ai movimenti che facilitano lo sviluppo della manovra. Contro il Bologna potrebbe partire dalla panchina per evitare sovraccarichi, ma avrà comunque spazio. Si è rivisto anche Cancellieri, subentrato nella sfida di giovedì.

Segnali incoraggianti arrivano anche da Dele-Bashiru, rientrato dopo l’infortunio rimediato nel derby del 21 settembre. Giovedì sera ha offerto una prova solida, soprattutto in fase difensiva, con un intervento decisivo su Loftus-Cheek. A centrocampo rappresenta una risorsa preziosa sia per far rifiatare Vecino sia per tamponare l’assenza di Cataldi, mentre Rovella tornerà solo nel 2026.

Il miglioramento della Lazio ora ha basi concrete: nonostante le difficoltà numeriche, il tecnico è riuscito a far crescere il rendimento della squadra. E con l’infermeria che si svuota, le opzioni aumentano e la concorrenza interna torna a essere un fattore.