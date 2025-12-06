Calciomercato | La Lazio insiste su Fabbian. E Isaksen...
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La priorità del mercato biancoceleste è il centrocampo. Serve intervenire lì, rinforzare il reparto è la necessità principale per Sarri. Oltre alla carenza di qualità, gli infortuni hanno martoriato il centrocampo. Inoltre, Sarri non vede particolarmente alcuni elementi (uno su tutti, Belahyane).
Toma Basic è (quasi) in cassaforte. La società è in trattativa con il suo entourage per prolungare il suo contratto in scadenza a giugno. Sarri punta su di lui e il croato apprezza di buon grado la fiducia del tecnico toscano, nonostante le richieste per lui non manchino.
A gennaio serviranno innesti: come riporta Il Messaggero, la Lazio continua a seguire Giovanni Fabbian del Bologna, ma rimangono saldi in lista ance i profili di Tommaso Berti del Cesena e David Watson del Kilmarnock (quest'ultimo con il contratto in scadenza a giugno).
Partirà qualche elemento importante per finanziare le priorità, si valuterà quindi la miglior offerta per uno fra Isaksen (il Bologna era interessato al danese, si può immaginare uno scambio con Fabbian), Guendouzi e soprattutto Castellanos.