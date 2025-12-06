Serie A, in campo Inter e Atalanta: le gare del sabato
Dopo la Coppa Italia, torna la Serie A. Si ripartirà dalla quattordicesima giornata: ecco le sfide in programma.
06.12.2025 12:00 di Simone Locusta
Archiviate le sfide di Coppa Italia, è tornata la Serie A. Oggi andranno in scena le prime tre sfide della quattordicesima giornata, con Atalanta e Inter protagoniste principali di questo sabato di inizio dicembre.
La Dea vuole risalire la china, la cura Palladino sembra stia funzionando viste le ultime tre gare da 9 gol realizzati e 0 subiti. L'Inter, invece, è in piena lotta scudetto a -1 dal Milan e vuole vincere per continuare la corsa.
Le due squadre lombarde non sono però le uniche a scendere in campo. Ecco di seguito il programma della giornata:
SASSUOLO - FIORENTINA (Ore 15:00)
INTER - COMO (Ore 18:00)
VERONA - ATALANTA (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.