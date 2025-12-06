Lazio - Bologna, torna Immobile: Marusic è pronto ad accoglierlo
Lazio - Bologna sarà anche il giorno del ritorno di Ciro Immobile all'Olimpico, per la prima volta da avversario contro il suo passato, dove ha scritto la storia.
06.12.2025 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Proprio di lui ha parlato Adam Marusic nell'intervista rilasciata all'interno del match program biancoceleste in vista della gara. Di seguito le sue parole.
"Immobile? Lo rivedrò con grande piacere. Abbiamo passato degli anni bellissimi qui alla Lazio, giocando tante partite insieme. Ciro è una persona d' oro e un attaccante straordinario, anche per lui sarà un'emozione particolare tornare all'Olimpico da avversario".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.