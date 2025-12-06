Lazio, Marusic commenta Milinkovic: "Mi ha emozionato..."
Durante Lazio - Milan all'Olimpico c'era un tifoso speciale sugli spalti. Si trattava dell'ex centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic, che ha deciso di seguire la partita in Tribuna Tevere insieme a Radu e a tutti i tifosi.
All'interno del match program della società, Adam Marusic ha commentato proprio il gesto del serbo, ora all'Al Hilal. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.
"Sergej è venuto in Italia con la sua famiglia qualche giorno prima della partita contro il Milan, ci siamo ovviamente salutati. Mi ha emozionato vederlo insieme a Radu tra i tifosi, non è un caso quando dico che la Lazio ti entra nel cuore".
