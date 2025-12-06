Ex Lazio | Scaloni ritrova Petkovic: il suo commento

Sono stati sorteggiati i gironi del prossimo Mondiale 2026, che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada. Nel gruppo J, l'Argentina sfiderà Algeria, Austria e Giordania.

Sarà l'occasione per Scaloni e Petkovic per ritrovarsi da avversari in panchina: i due hanno lavorato insieme alla Lazio tra il 2012 e il 2013. Sul tema si è espresso proprio l'ex difensore argentino ai canali ufficiali dell'Albiceleste.

Di seguito le sue parole: “Conosco il ct algerino; era il mio allenatore (Vladimir Petkovic). Ero con lui poco prima del sorteggio. Mi ha allenato alla Lazio; è un grande allenatore. Sono una buona squadra, con ottimi giocatori, un bacino impressionante di talenti che alimenta la nazionale francese e altre nazionali”.