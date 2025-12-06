Lazio, Cataldi recupera per il Bologna? Sarri spera
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri spera di recuperare il prima possibile gli infortunati. L'emergenza a centrocampo rimane, anche se il rientro di Dele-Bashiru in lista ha dato respiro a un reparto orfano di Rovella e Cataldi, con Belahyane che sembra totalmente fuori dai piani di Sarri.
In questa situazione, la cabina di regia è stata assegnata a Vecino, che più volte ha ben interpretato quel ruolo nel corso della sua carriera. Allo stesso tempo, è evidente come non sia propriamente il suo posto.
Proprio per questo, Sarri spera di poter recuperare al più presto un regista. Come riporta l'edizione odierna del Messaggero, Cataldi sta spingendo per tornare a disposizione per il Bologna.
Sarri aspetta il parere dei medici, se il centrocampista avrà l'ok dai prossimi esami al polpaccio, potrebbe tornare finalmente fra i convocati per il Bologna, uno scontro diretto importantissimo per la lotta all'Europa.