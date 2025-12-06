Marusic: "La Lazio ti entra nel cuore, sarò tifoso per sempre"
La Lazio ti entra dentro, ti invade, per citare Maurizio Sarri. È così per tanti, se non per tutti. Tra questi c'è sicuramente Adam Marusic, che ha confermato il suo amore eterno per i colori biancocelesti.
06.12.2025 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'intervista rilasciata al match program per la gara contro il Bologna, il terzino ha spiegato che resterà sempre un tifoso della Lazio, così com'è successo ai suoi ex compagni Radu e Milinkovic-Savic. Di seguito le sue parole.
"Milinkovic allo stadio? Non è un caso quando dico che la Lazio ti entra nel cuore. Solamente qui puoi possono accadere eventi del genere. Anche io rimarrò un tifoso biancoceleste per sempre".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.