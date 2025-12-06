Lazio, sul mercato c'è più margine di manovra: il motivo
RASSEGNA STAMPA - Le richieste di Sarri sono chiare, il mercato è stato pianificato. Dopo la riunione organizzata appositamente durante la sosta nazionali, anche nella serata di mercoledì, a cena, Sarri avrebbe ribadito le sue rischieste e i nomi per il mercato di gennaio.
Insigne non è una priorità, ma Sarri non si opporrebbe. Le cose vanno fatte per bene perché la Lazio ha necessità di fare una cessione importante da almeno 25-30 milioni. Il suo mercato sarà "a saldo zero", ma soprattutto è necessario in vista della trimestrale di marzo, con il costo del lavoro che dovrà essere al 70% esclusi gli under 23 italiani.
La Lazio non può permettersi un altro blocco a giugno. Ma questo non vuol dire che non possa investire a gennaio. Infatti, come riporta Il Messaggero, i soldi che la Lazio guadagnerebbe dalle cessioni nel mercato invernale potranno essere utilizzati subito, senza pensare alla plusvalenza, utilizzando la formula del prestito con obbligo di riscatto. In questo modo, il pagamento sarà postdatato e proiettato al bilancio successivo.