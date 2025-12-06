Lazio, Marusic e il record di Vucinic: il commento del terzino

Adam Marusic ha detto la sua sul record di Mirko Vucinic in Serie A, esprimendo la soddisfazione per quanto fatto in questi anni nel calcio italiano

Adam Marusic nella storia della Nazionale montenegrina e della Serie A? In qualche modo già lo è. Il terzino della Lazio è il secondo giocatore nato in Montenegro con più apparizioni nel massimo campionato italiano (259), alle spalle solo di Mirko Vucinic (305 tra Lecce, Roma e Juventus).

Un traguardo di cui lo stesso Marusic ha parlato in occasione del match program pubblicato sul sito ufficiale della Lazio, in vista della partita di domenica, 7 dicembre, contro il Bologna. Il classe 1992 ha anche svelato il nome di un giovane talento montenegrino che spera possa far strada nel massimo campionato italiano.

"Ho davanti soltanto Vucinic. Sono orgoglioso di aver giocato così tante partite in Serie A e spero di poterne vivere ancora molte con questa maglia. Come nome dico invece Adzic della Juventus: ha un grande talento, siamo stati insieme in Nazionale a novembre. Ho visto un ragazzo forte, umile e che lavora tanto. Ultimamente sta giocando poco ma sono certo che, come ha già dimostrato, saprà sfruttare al meglio i minuti che avrà a disposizione. Merita di giocare tanti anni in un campionato importante come quello italiano".