Serie A, il Sassuolo scavalca la Lazio: Fiorentina nel baratro
06.12.2025 17:05 di Simone Locusta
La prima delle tre gare di questo sabato si conclude con una vittoria netta da parte del Sassuolo. Gli uomini di Grosso continuano a stupire e si posizionano all'ottavo posto a quota 20 punti scavalcando la Lazio, la quale dovrà però vedersela domani contro il Bologna.
Un 3-1 nato in rimonta, con i Viola che erano passati in vantaggio nei primi minuti grazie al rigore trasformato da Mandragora.
Grosso sogna l'Europa, Vanoli spera di portare fuori dalle zone calde la Fiorentina, fanalino di cosa della Serie A e ancora a secco di vittorie in questo campionato.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.