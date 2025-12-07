Lazio, Castellanos sfida Immobile: il Taty vuole tornare al gol
RASSEGNA STAMPA - Dopo essere tornato sul campo dal primo minuto nella sfida di Coppa Italia contro il Milan, Castellanos sogna ora di apparire nuovamente sul tabellino dei marcatori. L'ultima rete del Taty risale a più di due mesi fa, motivo per cui, contro il Bologna darà tutto per aggiornare il suo score stagionale, fermo a due gol realizzati.
Non è un mistero che l'argentino sia tra i possibili partenti, probabilmente più a giugno che a gennaio. Castellanos non è un bomber e forse mai lo sarà, ma il lavoro che fa per la squadra lo ha sempre reso un centravanti apprezzato in casa Lazio e nelle prossime gare si capirà quello che riuscirà a continuare a dare alla causa biancoceleste.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, nelle prossime settimane Sarri ruoterà i centravanti a sua disposizione, dando qualche chance anche allo scalpitante Noslin, soprattutto dopo che Dia sarà partito per la Coppa D'Africa. Il titolare resta il Taty che, però, dovrà iniziare a rispondere presente anche con qualche rete, magari già contro il Bologna, quando si ritroverà di fronte a Ciro Immobile, uno che qualche gol con la Lazio ne ha fatto.