Lazio - Torino | Cancellieri, potenza e classe (e due gol). Le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - È indiscutibilmente il protagonista di Lazio-Torino. Chi se non Matteo Cancellieri, autore di una doppietta prima del gol di Cataldi nel finale. Tutto un altro giocatore rispetto a quello di due anni fa. Potenza e classe. Tecnica e precisione. Il classe '02 festeggia la sua prima doppietta in Serie A con una rete più bella dell'altra. Da esubero a insostituibile. Fondamentali per lui le esperienze in prestito all'Empoli e al Parma: è tornato a Roma maturato, quasi papà e, soprattutto, con tanta voglia di prendersi uno spazio di primo piano nella Lazio di Sarri. All'indomani del match, i principali quotidiani sportivi sono concordi nel ritenerlo il migliore in campo, con voti tra il 7.5 e l'8. Vediamoli nel dettaglio:

CORRIERE DELLO SPORT: 8

IL MESSAGGERO: 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT: 7.5

