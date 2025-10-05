Lazio in ansia per Zaccagni: l'infortunio rischia di essere peggiore del previsto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ennesimo problema fisico. Anche alla vigilia della sfida con il Torino è arrivata una nuova - pesante - defezione, quella del capitano Zaccagni, costretto a dar forfait per un risentimento muscolare a carico dell'adduttore. Prima era stato inserito nell'elenco dei convocati, poi la società, con una nota ufficiale, aveva comunicato l'indisponibilità per la partita casalinga contro i granata.

E ora l'infortunio rischia di essere più serio del previsto. Come riporta Corriere dello Sport, domani si sottoporrà ad accertamenti strumentali per valutare l'entità del problema: la speranza è che si tratti di una lesione di primo grado, ma c'è il rischio concreto che possa essere di secondo.

