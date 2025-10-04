Lazio, troppi pareggi davanti ai propri tifosi: è al primo posto in Europa

La Lazio era a un passo dalla sconfitta, ma all'ultimo secondo un guizzo di Noslin regala il pareggio ai biancocelesti grazie al rigore trasformato da Cataldi. Guadagnare un punto all'ultimo secondo fa vedere il bicchiere mezzo pieno, ma l'anno solare si avvicina alla sua conclusione e sono diventati decisamente troppi i pareggi tra le mura amiche: come riporta Sport Mediaset, con il pareggio di oggi la Lazio è infatti la squadra che ha pareggiato più partite casalinghe nel 2025 considerando i top 5 campionati europei (8 su 13).

