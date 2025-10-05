Lazio, Isaksen e il messaggio ai tifosi: “Grazie per il sostegno!” - FOTO

Isaksen è tornato all’Olimpico. L’esterno della Lazio ha collezionato la sua seconda presenza in stagione nel pareggio contro il Torino, subentrando a Pedro. In estate ha saltato praticamente tutta la preparazione a causa della mononucleosi, ora sta cercando di ritrovare la forma migliore. Sul suo ritorno in campo di ieri, il danese ha scritto un messaggio per tutti i tifosi presenti all’Olimpico: “Sempre forza Lazio, grazie per il sostegno”, ha scritto. Di seguito la storia.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.