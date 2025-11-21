Lazio | Fagioli e il paragone con Modric: le parole di Giordano

Bruno Giordano, ex attaccante della lazio, è intervenuto ai microfoni di radio laziale per parlare di Lecce e di mercato...

L'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha fatto il punto sulla situazione della Lazio tra prossimi avversari e calciomercato. Ecco di seguito le sue parole:

LECCE - "Mi aspetto una grande partita, nonostante le problematiche tra pubblico, aquila e sconfitta contro l’Inter. Dobbiamo fare la partita e vincerla. Stadio semi vuoto? Può incidere tanto, i calciatori vengono stimolati dal pubblico e dall’atmosfera. Dovranno essere bravi a trovare motivazioni che dovranno portare i tre punti a casa, se non vinci diventa uno stillicidio e fai fatica anche tu tifoso poi a trovare motivazioni. Non sono partite definitive ma ti indirizzano, la Lazio è stata brava a fare risultati dopo il derby, poi l’Inter è superiore e ci può stare perdere a Milano. Se vinci ti presenti alle sfide successive con entusiasmo, con un pareggio rimani a vivacchiare al centro della classifica".

PROBLEMI IN ATTACCO - "La Lazio dà l’idea che, se va in vantaggio, difficilmente la puoi ribaltare, ma bisogna fare di più in attacco. Quando curi molto la fase difensiva è difficile attaccare con più persone. Il rientro di Nuno Tavares può essere importante".

FAGIOLI - "Mi piace tantissimo, è un giocatore forte che deve ritrovare l’adrenalina. Ciò che gli è successo lo fa ancora soffrire ma nelle qualità balistiche è tra i migliori in Italia. Ruolo? Lui è un piccolo Modric, è un regista ma deve poter svariare per semplificare il gioco per i compagni. Lui o Guendouzi? Meglio avere tutti e due, se levo Guendouzi poi il lavoro suo chi lo fa? Il francese nell’immediato ti dà tutto, Fagioli devi andarlo a trainare perché in questo momento gli manca la scintilla. Fagioli vice Rovella? Si, lo può fare, Rovella è più interditore ma se vuoi avere un palleggio diverso allora Fagioli è perfetto".

CESSIONE A GENNAIO - "A chi si può rinunciare a gennaio? Isaksen. Perché già hai un sostituto, poi è un ruolo che copri meglio. Sostituire Guendouzi o Castellanos sarebbe più difficile".