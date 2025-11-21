Bologna, Immobile in gruppo ma non tra i convocati: il motivo

L'attaccante ha smaltito l'infortunio che lo ha tenuto ai box per due mesi ma non è ancora pronto a scendere in campo: il possibile ritorno
21.11.2025 15:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
La buona notizia per mister Italiano è stata che Ciro Immobile è tornato ad allenarsi in gruppo, la cattiva è che l’attaccante non è ancora pronto e infatti il tecnico ha deciso di non convocarlo in vista della prossima sfida contro l’Udinese.

Out anche Skorupski e Cambiaghi oltre a Rowe e Holm.

Con molta probabilità l’ex attaccante della Lazio potrebbe tornare tra i convocati in vista della gara contro la Cremonese o al più nell’ottavo di Coppa Italia che il Bologna giocherà contro il Parma.

