Calciomercato Lazio | Fernandez resta un'idea: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il centrocampo è il reparto in cui la Lazio ha maggior bisogno di rinforzi di qualità. La società biancoceleste si sta guardando intorno in attesa di sapere quali saranno, e se ci saranno, limiti a gennaio. La nuova commissione si esprimerà presto sulla situazione finanziaria della Lazio e se non avrà rispettato l'indice del costo del lavoro allargato, allora sarà costretta a muoversi a saldo zero nella prossima sessione di mercato.

JAVIER FERNANDEZ - Nel frattempo, però, da Formello prendono al vaglio tutte le alternative e le possibilità, nella speranza di poter dar continuità anche a quel progetto giovani che subirebbe un rallentamento con l'eventuale arrivo di Lorenzo Insigne. A tal proposito, come riporta l'edizione odierna del Messaggero, trova conferme il nome di Javier Fernandez di cui si era già parlato nelle scorse ore.

IBRA-BIS - Il centrocampista spagnolo, classe 2006, è di proprietà del Bayern Monaco, squadra dalla quale un anno fa la Lazio acquistava Arijon Ibrahimovic, poi non riscattato a giugno e tornato in Bavaria. Il suo profilo, aggiunge il quotidiano, sarebbe stato proposto nelle scorse ore al club biancoceleste, come possibile rinforzo davanti alla difesa. Attualmente non ci sarebbe niente di più di una semplice valutazione del profilo, ma non è escluso che a gennaio si possa replicare quanto fatto con lo stesso Ibrahimovic.