WOMEN | Lazio - Inter, chi dirigerà la sfida al Fersini
20.11.2025 16:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Nella settima giornata di Serie A Femminile, l'ultima prima della sosta per le Nazionali, la Lazio Women affronterà l'Inter in casa. L'appuntamento al Fersini è fissato per domenica 23 novembre alle 12:30.
Tramite i canali ufficiali, la società biancoceleste ha reso nota la squadra arbitrale a cui è affidata la direzione del match. L'arbitro è Carlo Esposito, della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Luca Chianese e Nicola Monaco. L' operatore FVS sarà Giampaolo Jorgji.
