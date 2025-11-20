Questione stadi, c'è una grande novità: l'annuncio di Abodi

Il Ministro per lo Sport e per i Giovani ha annunciato una grande e importante novità per quanto riguarda la questione stadi: riguarda anche Roma

A margine dello Sport Industry Talk organizzato a Milano da RCS, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presente il Ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, che ha fatto un punto in vista degli stadi che ospiteranno sul territorio italiano le partite di Euro2032. Tra gli impianti presentati due sono già stati confermati.

ABODI SUGLI STADI - "Nuova ondata sugli stadi? Sta arrivando, ci sono tanti esempi in Italia. Per la prima volta, da Italia ’90 in poi, senza dare giudizi su quanto fatto trent’anni fa, c’è un commissario designato. Si chiuderà nei prossimi giorni l’iter di nomina, che va concertata con i ministri Salvini e Giorgetti, con i quali c’è massima sintonia tant’è che la designazione è già stata concordata nella figura dell’ingegnere Massimo Sessa. Sarà un percorso comune, perché il lavoro che farà il commissario lo faremo in tre con i due ministri che ho citato. C’è un pacchetto di progetti, il commissario avrà poteri in deroga e lavorerà su una scala di proprietà che parte da Milano, Roma e Palermo, partendo dai dodici stadi candidati a Euro 2032".

GLI STADI GIA' ASSEGNATI - "Sono tre i posti ancora disponibili, due sono già assegnati: Torino che è già pronto e lo stadio Olimpico di Roma che ha un progetto già pronto e affidato all’UEFA. E poi c’è Milano che è un passaggio inevitabile: la cessione a Inter e Milan rappresenta un passaggio centrale, è una progettualità entusiasmante, nel rispetto anche di chi vive nella zona di San Siro. Il commissario aiuterà a livello amministrativo, come capitale finanziario faremo investimenti in equity: cercheremo di mettere a disposizione anche finanziamenti".