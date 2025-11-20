Lazio, priorità a centrocampo per gennaio: spuntano nuovi nomi
RASSEGNA STAMPA - In attesa di conoscere se e come potrà fare mercato a gennaio, la Lazio continua la propria ricerca di profili futuribili e a basso costo. A centrocampo c'è bisogno di una mezzala, uno dei ruoli indicati da Sarri su cui intervenire, ma l'infortunio di Rovella ha reso necessaria anche la presenza di un altro play, che possa fungere da vice Cataldi.
Uno dei nomi più circolati in casa biancoceleste è quello di Ivan Ilic del Torino, che potrebbe essere adattato da regista fino al ritorno di Rovella, previsto per inizio gennaio, per poi traslocare nel ruolo a lui più congeniale, quello di interno di centrocampo.
In alternativa, nel ruolo di mezzala, ci sarebbe anche David Watson, classe 2005 scozzese di proprietà del Kilmarnock. Il ragazzo è in scadenza a giugno e in patria è stato paragonato a Miller. Come riportato da Il Messaggero, infine, in cabina di regia è stato offerto Javier Fernandez, 18enne in forza al Bayern Monaco.