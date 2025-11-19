Lazio, Belleri sicuro contro il Lecce: le sue parole

Manuel Belleri, ex di Lazio e Lecce, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale: “Penso che la Lazio arrivi nel pieno delle sue capacità, forze, con infortuni ma la partita con l’Inter è stata giocata bene. Vanno analizzati gli errori ma gli strascichi non devono esserci, mi aspetto una buona Lazio che imponga il proprio gioco. Se i giocatori non puoi prenderli c’è poco da fare. Sarri è capace di lavorare, fare pressione positiva sui giocatore, se dovesse centrare l’Europa è solo che positivo in una situazione cos’ difficoltosa, sta gestendo bene le cose, mi auguro possa arrivare infondo.

Mandas? In questi casi sono valutazione che il calciatore fa in momenti che attraversa, credo nel lavoro e predisposizione mentale positiva, sono sicuro che poi le cose arrivino. O non si sente motivato o ha altre opportunità.

Delle volte ci vuole qualcuno che ti dica ‘questa è la cosa giusta’, probabile che Rovella fosse il primo ad essere rammaricato. Tavares a me piace moltissimo, ma è pur giusto pensare di voler fare qualcosa di diverso rispetto al passato. Credo Sarri sia a disposizione nel far crescere e migliorare i giocatori".