PRIMAVERA | Lazio - Verona, scelto l'arbitro: la terna completa
Scopri l'arbitro che dirigerà la sfida tra Lazio e Verona, valida per la dodicesima giornata del campionato di Primavera 1.
19.11.2025 13:30 di Christian Gugliotta
Il Verona per ripartire. Reduce tre ko e un pari nelle ultime quattro uscite, la Lazio Primavera affronterà i gialloblù in casa, per provare a strappare una vittoria che consenta alla squadra di Punzi di uscire da questo momento complicato.
Con 11 punti fin qui totalizzati, i biancocelesti attualmente occupano il 15° posto in classifica, a quattro lunghezze di distanza dagli scaligeri che, però, nell'ultima sfida disputata contro il Lecce sono usciti scottati dal pesante 3-0 incassato.
L'arbitro designato per dirigere Lazio - Verona è Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata, che sarà affiancato dagli assistenti Giuseppe Scarpati e Michele Nappi. Il calcio d'inizio della sfida è previsto per le 12:00 di lunedì 24 novembre.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.