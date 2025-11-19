Lazio, ecco il nuovo falconiere: i retroscena sulla trattativa

Con la nuova aquila arriva anche il nuovo falconiere. Ecco Giacomo Garruto, che accompagnerà la mascotte biancoceleste nei prossimi voli intorno all'Olimpico.
19.11.2025 10:25
RASSEGNA STAMPA - Con la nuova aquila arriva anche il nuovo falconiere. Ecco Giacomo Garruto, che accompagnerà la mascotte biancoceleste nei prossimi voli intorno all'Olimpico. Il nome dell'animale deve essere ancora deciso: il contest inizierà oggi, i tifosi potranno scegliere tra le opzioni della società fino a poco prima della gara contro il Lecce.

Come riportato da Il Tempo, i contatti tra la Lazio e Garruto (nato il 12 luglio 1985) erano già iniziati lo scorso gennaio, dopo l'allontanamento dell'ex falconiere Juan Bernabé. I due in passato avevano anche collaborato insieme. Giacomo, direttore e responsabile del Parco Natura La Selvotta a Formello,  porta avanti una tradizione di famiglia, in nome del compianto fratello Lorenzo.

La sua attività è stata avviata nel 2001 da papà Michele Francesco, che aveva fatto volare un'aquila all'Olimpico proprio nell'anno del secondo scudetto della Lazio. Ora toccherà al figlio Giacomo: "È agitato e allo stesso tempo tranquillo ed eccitato dall'inizio di questa nuova avventura", ha confessato la moglie Pamela ai taccuini del quotidiano.

