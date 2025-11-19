Lazio, un altro stop: Hysaj resta a riposo, tutti i dettagli
La sosta per le nazionali ha portato un altro problema fisico. Tocca a Elseid Hysaj questa volta: con l'Albania si è fermato per un problema all'anca.
19.11.2025 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - La sosta per le nazionali ha portato un altro problema fisico. Tocca a Elseid Hysaj questa volta: con l'Albania si è fermato per un problema all'anca.
La gara era contro l'Inghilterra, è uscito nel primo tempo. Solo ieri, alla ripresa, è rientrato a Formello. Ma non si è allenato con i compagni, anzi, è rimasto a riposo, come riportato da Il Messaggero.
Le sue condizioni ora saranno valutate in vista della prima gara al rientro dalla pausa contro il Lecce, in programma domenica alle 18. Quantomeno Sarri tra i terzini ha ritrovato Nuno Tavares, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio al polpaccio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.