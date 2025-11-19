Lazio, Tavares torna e si gioca il futuro: settimane decisive

Il terzino portoghese è tornato in gruppo e ora dovrà convincere Sarri a puntare su di lui

RASSEGNA STAMPA - Nuno Tavares è tornato ad allenarsi: per lui inizia il momento della verità. Nel mirino non c’è solo il Lecce, ma soprattutto il prossimo mese, in cui dovrà provare a convincere Sarri come finora non è riuscito a fare. Le settimane che arrivano, infatti, possono decidere presente e futuro del terzino.

Archiviata la lesione al soleo sinistro che lo ha tenuto fuori per quattro giornate, Tavares è rientrato in gruppo. Ma ora arriva la parte più complessa: riconquistare la Lazio e, prima ancora, ritrovare sé stesso. Il problema è che il “vecchio” Tavares, quello esplosivo e dominante visto da agosto a ottobre 2024 non si è più rivisto. In quel periodo aveva mostrato tutto: spinta, progressioni, fisicità, capacità di ribaltare il campo in pochi istanti. Poi, il buio. Prestazioni sottotono, insicurezze difensive, un crollo verticale di rendimento dal quale non è più risalito. Da risorsa preziosa a problema, fino a diventare uno dei possibili sacrificati per il mercato di gennaio.

Sarri ne apprezza le doti atletiche, ma non lo considera centrale nel suo progetto. Il tecnico, riporta il Corriere dello Sport, preferirebbe sostituirlo già a gennaio, magari con Aarón Martín del Genoa, profilo stimato e forse disponibile a parametro zero in estate. La Lazio ascolta offerte, ma il mercato di Tavares oggi è in calo e venderlo al ribasso non conviene. Molto dipenderà da lui: servono segnali, minuti e una rinascita.

