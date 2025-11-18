Lazio, la società e la nuova aquila: il pensiero di Mattei

Le parole di Stefano Mattei in merito alla presentazione da parte della società della nuova aquila e anche delle prossime mosse della società

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha toccato vari temi tra cui l'annuncio della nuova aquila e anche il momento societario che sta vivendo la Lazio.

"L’aquila tornerà all’Olimpico in attesa del volo: questo è il classico tentativo di invogliare la gente ad andare allo stadio senza capire cosa sta accadendo e sfidando i tifosi. Ripeto: è uno dei dei tanti tentativi inutili, per evitare il confronto".

"Il presidente Lotito non è più in grado di stare al passo. Negli ultimi mesi la Lazio è stata l’unica col mercato bloccato, a gennaio probabilmente ci sarà un mercato a saldo zero facendo attenzione in vista di giugno, c’è stato un comunicato per difendere gli arbitri, infortuni a valanga, sono stati benedetti i campi di Formello: di fronte a tutte queste cose si fa finta di non vedere e si parla dell’aquila".

"Alcuni giocatori della Lazio sono invendibili, questo va detto. Perché la Roma, prima in classifica, ha bisogno di comprare un attaccante, mentre la Lazio non deve intervenire sul mercato?".

