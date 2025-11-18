Lazio, Petrucci tra infortuni, aquila e Lotito: le sue parole

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulle ultime notizie in casa Lazio

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le ultime notizie intorno al mondo Lazio. Tra le tante, Petrucci si è espresso sulla situazione infortunati, ma anche sull'identità del falconiere che si occuperà dello spettacolo pre-partita con la nuova aquila, annunciata ieri.

INFORTUNATI - "Rovella ha provato ad aumentare i carichi, ma il dolore è tornato, e a questo punto l’unica decisione possibile è quella dell’operazione che avverrà tra giovedì e venerdì, lo rivedremo direttamente nel 2026. Castellanos aspettava il controllo di ieri per il via libera, che non è arrivato perché la lesione non è del tutto riassorbita. Sul Taty navighiamo a vista perché comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni non sono arrivate. Il grado della lesione non è mai stato comunicato ufficialmente".

FALCONIERE - "L’identità del falconiere non la conosco, ovviamente la nuova aquila non è Olympia come qualcuno ha detto. Ha nove anni, sul nome si potrebbe utilizzare sempre lo stesso, altrimenti si dovrà scegliere. Tra domani e dopodomani farà qualche prova di volo all’Olimpico".

CESSIONE DELLA LAZIO - "Ne sento tante sul discorso cessione, ma prima di dire è vero o no servono conferme. Sulle ultime dichiarazioni dico che conosco Lotti, ma faccio una riflessione: non credo che Lotito non sappia come muoversi per eventuali discorsi di cessione, non ha bisogno di chiedere consiglio per vendere una società".