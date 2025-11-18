Lazio, Petrucci tra infortuni, aquila e Lotito: le sue parole

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulle ultime notizie in casa Lazio
18.11.2025 14:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Petrucci tra infortuni, aquila e Lotito: le sue parole

Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare le ultime notizie intorno al mondo Lazio. Tra le tante, Petrucci si è espresso sulla situazione infortunati, ma anche sull'identità del falconiere che si occuperà dello spettacolo pre-partita con la nuova aquila, annunciata ieri. 

INFORTUNATI - "Rovella ha provato ad aumentare i carichi, ma il dolore è tornato, e a questo punto l’unica decisione possibile è quella dell’operazione che avverrà tra giovedì e venerdì, lo rivedremo direttamente nel 2026.  Castellanos aspettava il controllo di ieri per il via libera, che non è arrivato perché la lesione non è del tutto riassorbita. Sul Taty navighiamo a vista perché comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni non sono arrivate. Il grado della lesione non è mai stato comunicato ufficialmente". 

FALCONIERE "L’identità del falconiere non la conosco, ovviamente la nuova aquila non è Olympia come qualcuno ha detto. Ha nove anni, sul nome si potrebbe utilizzare sempre lo stesso, altrimenti si dovrà scegliere. Tra domani e dopodomani farà qualche prova di volo all’Olimpico". 

CESSIONE DELLA LAZIO "Ne sento tante sul discorso cessione, ma prima di dire è vero o no servono conferme. Sulle ultime dichiarazioni dico che conosco Lotti, ma faccio una riflessione: non credo che Lotito non sappia come muoversi per eventuali discorsi di cessione, non ha bisogno di chiedere consiglio per vendere una società". 

Niccolò Di Leo
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.