Lazio, slot finiti e Coppa d’Africa: il dilemma su Dele-Bashiru

Il nigeriano rientra in gruppo e spera nel reintegro visto lo stop di Rovella, ma la scelta di Sarri non è scontata per diversi motivi

RASSEGNA STAMPA - Un mese di tempo per decidere il futuro di Dele-Bashiru. La valutazione è complessa, piena di incastri che riguardano non solo le condizioni fisiche del centrocampista nigeriano, ma anche le esigenze tecniche di Sarri, la gestione della lista e un calendario che lascia poco margine.

Con Sarri era partito sempre titolare, seppur non abbia convinto nel ruolo di mezz'ala, ma l’infortunio al bicipite femorale ha cambiato tutto: stop immediato e fuori lista per far posto a Basic. Ora, con Rovella ancora fermo e la necessità di nuove opzioni a centrocampo, potrebbe rientrare a breve. Fisayo sta meglio e oggi rientrerà in gruppo, ma la decisione sul reintegro non sarà semplice: la Lazio ha a disposizione un solo slot libero fino a fine stagione, escluso il mercato di gennaio.

A complicare il quadro c’è anche la Coppa d’Africa, al via il 21 dicembre. La Nigeria lo monitora e lo ha sempre convocato prima dell’infortunio: se reintegrato, Sarri rischierebbe di averlo disponibile per meno di un mese prima della sua partenza. C’è poi una valutazione tecnica: Dele-Bashiru è ritenuto uno dei profili sacrificabili in vista di gennaio, insieme a Noslin e Belahyane (anche lui convocabile dal Marocco). Una scelta che tiene conto del rendimento e delle difficoltà nel recepire i meccanismi del gioco di Sarri.

