Lazio, Castellanos fa la differenza: i numeri premiano l'argentino

I problemi offensivi della Lazio sono sotto gli occhi di tutti ed è anche evidente che senza Castellanos la squadra davanti fatica di più

RASSEGNA STAMPA - Per rivedere Castellanos in campo si dovrà attendere ancora un po' e lo stesso vale per la pericolosità offensiva. Stando ai dati riportati dal Corriere dello Sport, l'argentino è infatti l’unico in grado di rendere la squadra pericolosa davanti alla porta. Con lui in campo, in 70 partite di campionato, la media punti è di 1.7. Senza, scende a 1.4: non una voragine, ma neppure un dettaglio.

Molto più evidente la differenza nella media gol: 1.6 con Taty, appena 0.7 senza. Sarri ha ribadito di recente che il centravanti “da battaglia” non è il profilo che predilige, anche se uno capace di staccare e colpire di testa farebbe comunque comodo.

A San Siro, dopo la gara con l’Inter, il tecnico si è lasciato andare a una riflessione di mercato: "Se potessi comprare un attaccante da 40 milioni sarei più soddisfatto". Un riferimento ideale, più che reale, potrebbe essere Mikel Oyarzabal, classe ’97, leader tecnico della Real Sociedad e centravanti della Spagna campione d’Europa 2024. Un giocatore che vale intorno ai quaranta milioni, senza considerare la clausola: in sostanza, un sogno irraggiungibile.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.