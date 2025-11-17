Italia | Difesa disastrosa, si salva l'attacco: le pagelle
Saranno i playoff a decidere se l'Italia riuscirà a tornare al Mondiale o meno. La gara di San Siro contro la Norvegia, di fatto, non valeva nulla ai fini della classifica ma il pesante 4-1 subito per mano di Haaland e compagni lascia comunque l'amaro in bocca. Disastrosa la difesa a partire da Di Lorenzo fino a Bastoni. Si salva l'attacco dove il migliore è senza dubbio Pio Esposito autore della rete azzurra.
Le pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - ITALIA (3-5-2): Donnarumma 5; Di Lorenzo 4, Mancini 4.5, Bastoni 4.5 (86' Buongiorno sv); Politano 5, Barella 5 (86' Ricci sv), Locatelli 5.5 (79' Scamacca sv), Frattesi 4 (68' Cristante 5.5), Dimarco 6; Retegui 5.5, Esposito 6 (79' Zaccagni sv). All.: Gattuso 5.
GAZZETTA DELLO SPORT - ITALIA (3-5-2): Donnarumma 5.5; Di Lorenzo 4.5, Mancini 5, Bastoni 4.5 (86' Buongiorno sv); Politano 6, Barella 5 (86' Ricci sv), Locatelli 5.5 (79' Scamacca sv), Frattesi 4 (68' Cristante 5.5), Dimarco 6; Retegui 6, Esposito 6.5 (79' Zaccagni). All.: Gattuso 5.
IL MESSAGGERO - ITALIA (3-5-2): Donnarumma 5.5; Di Lorenzo 4, Mancini 4.5, Bastoni 4.5 (86' Buongiorno sv); Politano 5.5, Barella 6 (86' Ricci sv), Locatelli 5.5 (79' Scamacca sv), Frattesi 4.5 (68' Cristante 5.5), Dimarco 6; Retegui 6, Esposito 6.5 (79' Zaccagni). All.: Gattuso 5.
