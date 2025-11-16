Italia, Gattuso chiede scusa ai tifosi: le parole a caldo del CT

Si è conclusa la prima fase di qualificazioni al Mondiale: il CT dell'Italia ha commentato la sconfitta contro la Norvegia ai microfoni della Rai.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo la sconfitta nella gara d'andata, arriva un'altra disfatta per l'Italia, sempre con la Norvegia. Un brutto 4-1, che non cambia di fatto il destino a cui tutti ormai avevano fatto la bocca: serviranno i playoff per accedere al Mondiale del 2026. Subito dopo la partita, giocata questa sera a San Siro, il CT Gattuso è intervenuto ai microfoni della Rai:

Risultato troppo pesante. Cosa ci dice questa gara?

"Prima di tutto bisogna chiedere scusa ai nostri tifosi, 4-1 è un risultato pesante. Peccato perché avevamo fatto un primo tempo buono. Il secondo tempo al di sotto, la delusione più grande è proprio questa. Ci lecchiamo le ferite, complimenti a loro ma noi ripartiamo dal primo tempo, la squadra s'è fatta valere.Siamo mancati sulle distanze, nel primo tempo eravamo anche più compatti. Abbiamo dato campo a loro. La partita è stata questa".

Da dove si riparte?

"Ripartiamo dal primo tempo, abbiamo giocato da squadra, eravamo compatti, eravamo sempre nelle posizioni giuste. Penso che la partita sia cambiata quando hanno fatto il primo tiro in porta dopo 30-40 secondi dall'inizio del primo tempo, ci siamo impauriti, dobbiamo migliorare su questo".