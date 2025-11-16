Italia - Norvegia, le formazioni ufficiali: la scelta su Zaccagni
A circa un'ora dal fischio d'inizio di Italia - Norvegia sono state rese note le formazioni ufficiali del match. Gattuso cambia modulo e manda i suoi in campo con un 3-5-2, lasciando a riposo il capitano della Lazio Mattia Zaccagni e affidandosi al tandem d'attacco formato da Mateo Retegui e Pio Esposito. Queste le scelte dei due allenatori.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disp: Vicario, Carnesecchi, Buongiorno, Orsolini, Cambiaso, Zaccagni, Cristante, Gabbia, Bellanova, Raspadori, Ricci, Scamacca. Ct: Gennaro Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disp: Bobb, Thorsby, Arnstad, Langas, Tangvik, Aasgaard, Pedersen, Schjelderup, Strand Larsen, Bjorkan, Ostigard, Dyngeland. Ct: Ståle Solbakken