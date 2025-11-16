Italia - Norvegia, le formazioni ufficiali: la scelta su Zaccagni

Ecco le formazioni ufficiali di Italia - Norvegia, sfida valida per l'ultimo turno del Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026.
16.11.2025 19:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Italia - Norvegia, le formazioni ufficiali: la scelta su Zaccagni

A circa un'ora dal fischio d'inizio di Italia - Norvegia sono state rese note le formazioni ufficiali del match. Gattuso cambia modulo e manda i suoi in campo con un 3-5-2, lasciando a riposo il capitano della Lazio Mattia Zaccagni e affidandosi al tandem d'attacco formato da Mateo Retegui e Pio Esposito. Queste le scelte dei due allenatori.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disp: Vicario, Carnesecchi, Buongiorno, Orsolini, Cambiaso, Zaccagni, Cristante, Gabbia, Bellanova, Raspadori, Ricci, Scamacca. Ct: Gennaro Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disp: Bobb, Thorsby, Arnstad, Langas, Tangvik, Aasgaard, Pedersen, Schjelderup, Strand Larsen, Bjorkan, Ostigard, Dyngeland. Ct: Ståle Solbakken

Christian Gugliotta
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.