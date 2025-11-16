DIRETTA | Italia - Norvegia 1-0: gli ospiti sfiorano il pari
Qualificazioni Mondiali | Gruppo I
Domenica 16 novembre 2025, ore 20:45
Stadio Giuseppe Meazza, Milano
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. A disp: Vicario, Carnesecchi, Buongiorno, Orsolini, Cambiaso, Zaccagni, Cristante, Gabbia, Bellanova, Raspadori, Ricci, Scamacca. Ct: Gennaro Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. A disp: Bobb, Thorsby, Arnstad, Langas, Tangvik, Aasgaard, Pedersen, Schjelderup, Strand Larsen, Bjorkan, Ostigard, Dyngeland. Ct: Ståle Solbakken
Arbitro: Alejandro Hernández ; Assistenti: Naranjo - Sánchez Rojo; IV Uomo: Sánchez; VAR: del Cerro Grande; AVAR: Gomez.
Marcatori: Esposito (11', I).
Ammoniti: Barella (I).
Espulsi: /
Recupero: 2'.
SECONDO TEMPO
54' - Ryerson conclude di prima intenzione dal limite, il suo destro termina largo alla destra di Donnarumma. La selezione scandinava ha cambiato passo dopo l'intervallo.
49' - La Norvegia sfiora il pari! Nusa converge sul destro e lascia partire un tiro-cross che, non toccato da nessuno, passa a pochi centimetri dal palo e si spegne sul fondo.
48' - Sorloth ci prova ancora col sinistro, tiro di poco alto.
46' - Norvegia subito pericolosa con Sorloth: la sua conclusione da pochi passi termina sull'esterno della rete.
46' - Inizia il secondo tempo.
PRIMO TEMPO
45'+2 - Termina il primo tempo, 1-0 all'intervallo.
45'+2 - Intervento fuori tempo di Barella: è lui il èprimo ammonito del match.
45' - Segnalati due minuti di recupero.
39' - Gattuso ammonito per proteste.
36' - Espsoito sfiora la doppietta! Dimarco riceve palla al termine di un'azione insistita degli azzurri e pennella un cross in area per la testa del centravanti dell'Inter, che stacca e colpisce di testa spedendo di poco al lato.
31' - Primo tentativo dei norvegesi: la conclusione da fuori di Nusa termina sopra la traversa.
30' - Ritmi più bassi, la Norvegia prova a uscire fuori.
21' - Ottimo inizio dell'Italia che, dopo essere passata in vantaggio, continua a essere propositiva in avanti per cercare la seconda rete.
11' - GOOOOL DELL'ITALIA! Dimarco recupera palla in area di rigore, scambia con Retegui e trova Esposito, che si gira su sé stesso e infila Nyland sotto le gambe. Azzurri in vantaggio.
8' - La prima conclusione del match è di Dimarco: il suo destro in controbalzo termina distante alla porta di Nyland.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buonasera amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti nella diretta scritta Italia - Norvegia, match valido per il decimo turno del Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Reduce dalla vittoria per 0-2 sul campo della Moldavia, la Nazionale guidata da Gattuso ospita Haaland e compagni, ormai certa di doversi giocare l'accesso alla fase finale della Coppa del Mondo ai playoff. Per qualificarsi direttamente, infatti, gli azzurri avrebbero bisogno di un autentico miracolo, visto che sarebbe necessario battere gli avversari con almeno 9 gol di scarto. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio.