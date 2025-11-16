Lazio, la società fa il punto su Rovella: la nota ufficiale

La Lazio con una nota sui propri profili social ha espresso la propria vicinanza a Nicolò Rovella dopo la decisione di operarsi

Nicolò Rovella sarà costretto ad operarsi, come vi abbiamo comunicato nelle scorse ore e lo stesso calciatore ha confermato con una storia sul proprio profilo Instagram. La terapia conservativa, iniziata dal calciatore, non ha dato i frutti sperati da Rovella stesso che vedrà rinviare in questo modo il suo ritorno in campo.

Per esprimere la propria vicinanza al calciatore, la Lazio ha pubblicato sui propri canali social una nota destinata al numero 6 laziale, in cui esprime la propria vicinanza per il periodo difficile che ha dovuto fronteggiare e che dovrà affrontare ancora.

LA NOTA DELLA LAZIO - "Tutta la famiglia laziale è al fianco di Nicolò Rovella. Apprezziamo la sua trasparenza e la maturità con cui ha condiviso un percorso non semplice. Fin dall’inizio, la scelta di evitare l’operazione e tentare la terapia conservativa è stata una decisione del giocatore, così come lo è oggi quella – altrettanto sofferta – di procedere con l’intervento. La Società lo ha sostenuto sempre, in ogni valutazione, insieme allo staff medico".

"Nicolò ha affrontato settimane complicate con professionalità, sacrificio e un enorme attaccamento alla maglia: si è allenato e ha giocato anche quando non era facile, spesso convivendo con il dolore, sempre per il bene della squadra. Oggi siamo tutti con lui. La famiglia laziale, i compagni, lo staff e tutto l’ambiente biancoceleste lo aspettano e lo accompagneranno passo dopo passo fino al suo ritorno in campo".