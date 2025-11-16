PRIMAVERA | Lazio in crisi: Punzi riflette in vista della ripresa
RASSEGNA STAMPA - Sono giorni di riflessione per la Lazio Primavera durante questa sosta nazionali. La squadra di Punzi si è presentata alla pausa reduce da tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro gare disputate, segno evidente delle difficoltà incontrate dai baby biancocelesti in questo inizio di stagione.
L'ultimo successo della Primavera risale a un mese e mezzo fa, quando, il 4 ottobre, arrivò una vittoria casalinga contro l'Inter. Da lì i ko contro Cesena, Juventus e Sassuolo, interrotti solo dal pari per 1-1 contro il Milan.
La Lazio, attualmente quindicesima in classifica con 11 punti, è a sole quattro lunghezze di distanza dalla zona retrocessione. È necessario un cambio di passo e alla prossima gara contro il Verona bisognerà tornare a racimolare punti per non compromettere in via definitiva la stagione.