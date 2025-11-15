Nazionali, la Grecia supera la Scozia: solo panchina per Mandas
La Grecia batte 3-2 la Scozia e strappa la sua seconda vittoria nel Gruppo C delle qualificazioni ai Mondiali 2026. In vantaggio di tre gol fino al 65' grazie alle marcature di Bakasetas, Karetsas e Tzolis, la selezione ellenica ha poi abbassato i ritmi, subendo le due reti di Doak e Christie che, comunque, non sono bastate ai britannici per evitare la sconfitta.
Nonostante il successo conquistato, la Grecia è ormai certa dell'esclusione dalla prossima rassegna iridata, dato il divario di quattro punti con il secondo posto, occupato proprio dagli scozzesi, con un solo match rimasto da disputare.
Nel corso della sfida andata in scena al Pireo, non ha trovato spazio Christos Mandas, portiere della Lazio, che è rimasto per tutti i 90 minuti seduto in panchina.