WOMEN | Roma - Lazio, le sensazioni di Grassadonia alla vigilia

Alla vigilia di Roma - Lazio Women, in programma domenica 16 alle 15:30, ai microfoni ufficiali del club ha parlato il tecnico delle biancocelesti

Giornata di vigilia in casa Lazio, domani al Tre Fontane si disputerà il derby della Women. In vista dell'incontro, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato il mister delle biancoelesti. Le parole di Grassadonia: “Mi aspetto che la squadra trovi continuità, sempre più fiducia e sicurezza. Affrontiamo la Roma, prima in classifica e la partita nella Women’s Cup la ricordiamo bene, sono state nettamente superiori. Adesso siamo in campionato e sono passati tre mesi, ci apprestiamo a giocare questa partita importante nel migliore dei modi. Il primo tempo della partita col Milan è stato un punto molto basso e quando dicevo che bisogna trovare continuità e scendere da questa altalena, mi riferivo a quello. La mia è una squadra che al netto delle assenze, lavora sempre bene. Qualsiasi giocatrice è in grado di scendere in campo e ripetere la prestazione di chi sta giocando titolare, dobbiamo migliorare nell’approccio alla partita e nell’essere più compatte e leggere quando abbiamo la palla. È un percorso lungo, ma la squadra sta facendo un buon campionato”.

“Dobbiamo gestire le emozioni, secondo me abbiamo pagato tanto questo in quella partita lì. Era la prima veramente importante, una semifinale. Poi da lì sono scaturiti una serie di errori che hanno permesso alla Roma di eliminarci e dominarci in lungo e largo. Da un punto di vista dell’importanza della gara, spero ci abbia insegnato qualcosa. Affrontiamo una Roma molto forte, completa e con una rosa ampia e sappiamo che affrontiamo la prima della classe. Come dico sempre però, la mia squadra quando gioca centrata può giocarsela con chiunque”.

“Noi ogni giorno facciamo il punto della situazione, la tensione che deve essere positiva sale. Sappiamo che il derby deve essere una partita a sé stante e che dobbiamo essere bravi nell’approccio alla gara, ma soprattutto a ripetere quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto durante la settimana. La Roma ha tante frecce nel suo arco, dobbiamo essere bravi a rispondere colpo su colpo”.

“Livello del campionato? Sta dimostrando che si può vincere e perdere con chiunque, la Ternana è ultima in classifica ma fino al 90° minuto era in corsa con la Juventus a Torino. Bisogna sempre tenere le antenne dritte e per quel che mi riguarda, perché mi interessa della Lazio, bisogna essere bravi a riproporre quello che si fa in settimana e a capire i momenti della gara”.

