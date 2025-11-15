Italia, Calafiori lascia il ritiro azzurro: salta la Norvegia
Gattuso perde un difensore. Il centrale dell'Italia Riccardo Calafiori ha lasciato il ritiro di Milanello e non sarà disponibile per la prossima gara contro la Norvegia.
15.11.2025 14:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Gattuso perde un difensore. Il centrale dell'Italia Riccardo Calafiori ha lasciato il ritiro di Milanello e non sarà disponibile per la prossima gara contro la Norvegia. Il motivo è fisico: fin qui ha svolto solo lavoro differenziato a causa di un problema all'anca.
La sfida di domani sera è valida per le qualificazione al prossimo Mondiale, per cui la squadra azzurra è ormai praticamente certa di dover giocare i playoff a marzo.
Per affrontare Haaland e compagni, il ct Gattuso dovrà fare a meno di Calafiori, che ora rientrerà all'Arsenal, suo club di appartenenza.
