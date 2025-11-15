WOMEN | Roma, in tre saltano la sfida con la Lazio: le ultime

Giornata di vigilia in casa Lazio e Roma, domani - domenica 16 novembre - al Tre Fontane andrà in scena il derby della Women. L'appuntamento col calcio d'inizio è per le 15:30. Sia Grassadonia sia Rossettini sono costretti a fare i conti con gli infortuni, le biancocelesti non avranno a disposizione Connolly, Zanoli e Simonetti ed è in dubbio Le Bihan mentre le giallorosse, oltre alla squalificata Heatly, dovranno fare a meno di altre due giocatrici.

Si tratta di Haavi e Van Diemen. L'esterno ha riportato una lesione al menisco mediale del ginocchio destro che necessita di intervento chirurgico, infortunio rimediato durante la sfida di Champions disputata in settimana. Il difensore invece, è out da qualche settimana già sempre per un problema fisico.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE