WOMEN | Lazio, si avvicina il derby: i dubbi di Grassadonia

La Lazio Women domenica affronterà la Roma al Tre Fontane, in vista del derby Grassadonia valuta le possibili scelte di formazione

Si avvicina il derby per la Lazio Women, l'appuntamento è in programma per domenica 16 novembre alle 15. La sfida si disputerà al Tre Fontane. "Trasferta" insidiosa per le biancocelesti, la vittoria in extremis col Napoli ha risollevato l'umore e portato fiducia ma l'ultimo precedente in Women's Cup ancora brucia.

A Formello prosegue la preparazione, Grassadonia deve fare i conti ancora con gli infortuni e per la stracittadina, si legge sul Corriere dello Sport, è certo di non riavere a disposizione Zanoli, Connolly e Simonetti. A queste, si aggiunge Vernis. L'americana è andata via dalla Capitale senza permesso e senza avvisare, non è mai tornata per chiarire le sue motivazioni. È in bilico anche Clarisse Le Bihan, uno dei punti di riferimento per la squadra.

Il tecnico farà le sue valutazioni, tra oggi e domani tirerà le somme e scioglierà i dubbi su chi schierare in campo domenica. Una sfida che vale doppio, che esula dal campionato. Le biancocelesti hanno voglia di riscattare la sconfitta incassata a settembre, quando le giallorosse le eliminarono in semifinale di Women's Cup.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE