Lazio, ufficiale Mancini in Qatar: lo stipendio è da urlo

Roberto Mancini riparte dal Qatar. La notizia degli scorsi giorni ora è diventata ufficialità. L'ex commissario tecnico dell'Italia e dell'Arabia Saudita ha firmato un contratto di due anni e mezzo con l'Al Sadd che lo porterà a guadagnare circa 21 milioni di euro: di cui 5 fino alla conclusione di questa stagione e gli altri sedici divisi tra quelle successive.

L'ANNUNCIO - Ad annunciare l'arrivo di Mancini sulla panchina del club saudita è stata la stessa società con annuncio sui propri profili social. Nell'immagine l'ex numero 10 della Lazio viene ripreso nel momento della firma con l'Al Sadd, mentre in didascalia la scritta: "Roberto Mancini allenatore della squadra per due stagioni e mezzo".

OBIETTIVO RISALIRE LA CLASSIFICA - Mancini torna quindi ad allenare a poco più di un anno dall'ultima volta. Dopo aver rifiutato l'Inghilterra e il Nottingham Forest, ha deciso di accettare l'offerta saudita facendo il suo ritorno nel calcio orientale, per la prima volta da allenatore di club. In Qatar avrà l'obiettivo di portare l'Al Sadd in cima alla classifica che, attualmente, vede primo l'Al Gharafa con 8 punti di vantaggio dopo 9 giornate.

MANCINI CON FIRMINO - Nell'Al Sadd troverà calciatori che hanno giocato e, in alcuni casi, fatto la storia in Europa come l'ex Liverpool Roberto Firmino. Ma non solo. In rosa c'è anche l'ex Wolfsburg Otavio, Camara che ha giocato per Salisburgo e Monaco, e Mujica che in carriera si è mosso tra la Spagna (Las Palmas) e il Portogallo (Arouca).