Norvegia travolta dal sex-gate: chi è il calciatore in questione
La Norvegia, prossima avversaria dall’Italia dopo che gli azzurri sfideranno la Moldavia, è finita nel bel mezzo di un sex gate che ha come protagonista Andreas Schjelderup.
Il talento del Benfica ha infatti ammesso di aver condiviso illegalmente su Snapchat un video intimo di circa 30 secondi che la giustizia danese ha classificato come “contenuto sessuale con minori”.
L’udienza per il processo, i fatti risalgono a quando il calciatore militava nel Nordsjaelland squadra della città di Farum, è prevista per la prossima settimana a Copenaghen.
Schjelderup rischia una condanna con pena sospesa e un provvedimento di espulsione dalla Danimarca.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.